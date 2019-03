Acqua e debiti, Sorical si scaglia contro i cittadini calabresi: “E’ colpa loro perché non pagano”

Si ricorda ai dirigenti che sono i calabresi a retribuire i loro lauti stipendi per avere in cambio offese, tariffe illegittime e acqua di dubbia qualitĂ erogata a singhiozzo

COSENZA – Urla di rabbia da parte dei consumatori calabresi. «Ora si è toccato il fondo. Sostenere che il sistema idrico regionale rischia lo sfascio per colpa dei calabresi che non pagano, non solo è gravissimo, ma è totalmente falso. I calabresi – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – hanno pagato e pagano di tutto e di piĂą, finanche il lauto stipendio a chi si permette di offenderli. Dopo aver letto le dichiarazioni dei due commissari liquidatori della Sorical nel corso dell’ennesima audizione in una commissione regionale, si rimane basiti sulle tesi denigratorie portate avanti per giustificare la situazione in cui versa Sorical. Ieri abbiamo appreso di un’audizione che sembra abbia avuto l’unico scopo di “autocelebrare” e scaricare le responsabilitĂ sul “popolo bue”. Il tutto senza contraddittorio e dove controllore e controllato si confondono per poi, alla fine, scaricare tutte le colpe sui calabresi che non pagano. Spiace dover rilevare come nessuno abbia ritenuto di chiedere se le tariffe illegittime richieste ai calabresi siano una sciocchezza, un’invenzione del Codacons.

Nessuno ha chiesto di spiegare ai commissari liquidatori come mai le stesse “sciocchezze” siano state sostenute dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e dal Comitato giuridico della Regione. I quali – sostiene Di Lieto -“scioccamente” hanno ribadito come perfino in Calabria vigeva il metodo CIPE ed a quello bisognava ricondurre qualsiasi adeguamento tariffario. E, sempre a proposito di “sciocchezze”, nessuno ha ricordato ai Commissari (ed anche alla stessa Regione) come mai la Corte Costituzionale abbia bacchettato proprio la Regione Calabria, affermando che gli adeguamenti tariffari fossero di esclusiva competenza dello Stato, mentre in Calabria sono stati determinati dalla Regione Calabria o, incredibilmente, dalla stessa Sorical. Purtroppo nonostante le pubbliche rassicurazioni, i vertici Sorical continuano a tacere mentre la Regione continua a disporre audizioni. Non resta che confidare nelle denunce depositate in attesa della prossima audizione».