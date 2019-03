FOTONOTIZIA – Auto sbanda e finisce sul guard rail

Il conducente della Nissan Micra ha perso il controllo della vettura mentre percorreva la tangenziale

CATANZARO – Un incidente stradale si √® verificato questa mattina sulla tangenziale Ovest nel Comune di Catanzaro. La vettura coinvolta √® una Nissan Micra che viaggiava in direzione Catanzaro con a¬†bordo il solo conducente che ha riportato lievi contusioni. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo dell’automobile schiantandosi contro il guardrail e terminando la sua corsa circa 150 metri pi√Ļ avanti dopo diversi testacoda. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale, per la messa in sicurezza della vettura e la polizia locale per disciplinare il traffico.