L’incendio ha interessato le traversine in legno all’interno del cantiere per la costruzione della nuova metropolitana cittadina.

CATANZARO – Il vasto rogo è divampato nel quartiere Aranceto, in localitĂ Passo di Salto nella zona sud di Catanzaro. In fiamme le traversine in legno all’interno del cantiere per la costruzione della nuova metropolitana. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco presenti con 4 automezzi ed una pala gommata. Oltre 12 unitĂ sono state impiegate per lo spegnimento.

Il rogo, secondo quanto si è appreso con il passare delle ore, è di origine dolosa. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme che hanno distrutto una catasta di traversine ferroviarie in legno. Viste le condizioni della zona e l’imponente massa di calore che si è sviluppata, i pompieri non hanno trovato elementi utili per le indagini, ma non hanno dubbi sul fatto che le fiamme siano state appiccate da qualcuno, non essendo state riscontrate le condizioni per un innesco accidentale.

I lavori prevedono un collegamento ferroviario di tipo metropolitano tra la nuova stazione della città , in località Germaneto, e l’attuale stazione di Catanzaro Sala, a cui si affiancherà l’adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria già esistente nella valle della Fiumarella, tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido. I lavori sono stati avviati all’inizio del 2017 e sono stati aggiudicati alla società Vianini S.p.A., con un investimento di 103 milioni di euro.

La nuova rete collegherĂ , l’area direzionale del capoluogo calabrese, in cui sorgono, tra l’altro, l’universitĂ , il policlinico universitario e gli uffici della Regione Calabria, con il centro ed i quartieri periferici. Nel cantiere saranno impiegati a regime circa 300 addetti. In poco meno di un quarto d’ora sarĂ possibile così spostarsi dal centro storico alla zona sud. L’intervento prevede l’ammodernamento di 12 chilometri di rete ferroviaria giĂ esistente e la realizzazione di 5 chilometri ex novo verso Germaneto. Secondo il progetto della Regione, che ha finanziato l’opera con fondi comunitari, l’impianto della nuova metropolitana leggera sarĂ realizzato con materiali a basso impatto ambientale e consentirĂ una riqualificazione delle zone degradate della cittĂ , oltre ad una maggiore prevenzione, attraverso un nuovo sistema di canalizzazione delle acque.