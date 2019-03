In fiamme motrice per trasporto autoveicoli

L’autista √® riuscito a mettersi in salvo. L’incendio √® accaduto sull’autostrada A2 tra gli svincoli di Falerno e San Mango d’Aquino

FALERNA (CZ) – Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte impegnate sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 300 direzione Nord tra gli svincoli di Falerna e San Mango d’Aquino per incendio di un autoarticolato.

Il mezzo interessato dal rogo una motrice con bisarca a due piani specifico per il trasporto di autoveicoli. L’incendio originatosi dalla motrice si √® propagato a quattro degli otto autoveicoli trasportati. Il tratto di autostrada interessato √® stato chiuso al transito.

Sul posto Anas e polstrada per quanto di competenza. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo incendiato è stato riaperto al transito il tratto autostradale

Il mezzo era in transito al momento dell’incendio. Le cause sono accidentali. L’autista √® riuscito ad abbandonare la cabina senza riportare alcun danno. La motrice e due delle quattro autovetture trasportate sono andate completamente distrutte. Parziali danni ad altre due vetture mentre intatte le rimanenti quattro.