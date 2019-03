Tartaruga gravemente ferita, rischia l’amputazione delle pinne anteriori

Era stata avvistata e soccorsa nelle acque antistanti la zona di Pellaro a Reggio Calabria. Era incastrata tra un galleggiante in legno e un cerchione da bicicletta

REGGIO CALABRIA – La tartaruga della specie Caretta Caretta rinvenuta gravemente ferita, mentre si trovava in difficoltà alla deriva, rischia l’amputazione delle pinne anteriori. L’animale, lungo circa 70 centimetri, per un peso di 25 chili, era stato individuato ormai senza forze, mentre si trascinava verso terra incastrata tra un galleggiante in legno e un cerchione da bicicletta, il tutto aggrovigliato in svariati metri di lenza in nylon.

Il materiale aveva stretto le pinne anteriori dell’esemplare andate ormai in cancrena. La tartaruga, soccorsa grazie alla segnalazione di un diportista, è stata recuperata e trasportata nel Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone. Le condizioni di Afrodite, come è stata battezzata dai volontari del Crtm di Brancaleone, sono ritenute molto gravi, quasi disperate e si rischia seriamente l’amputazione delle pinne. A breve il chirurgo del Centro valuterà la situazione per tentare di fare il possibile.