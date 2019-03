Taglia il telefono alla madre per impedirle di chiedere aiuto

Alla base del gesto, le richieste continue di denaro del figlio alla madre, che avvenivano sotto minaccia

PETILIA POLICASTRO (KR) – E’ arrivato a puntarle contro con coltello per farsi consegnare 50 euro e tagliarle il telefono per impedire alla madre di chiedere aiuto. I carabinieri hanno arrestato a Petilia Policastro un 38enne con l’accusa di avere maltrattato l’anziana madre convivente e di averla minacciata con un coltello per costringerla a consegnargli 50 euro. Al fine di impedire alla donna di chiamare i soccorsi, il 38enne ha anche tagliato i fili del telefono di casa. La situazione si Ă© risolta grazie all’l’intervento dei carabinieri, richiesto da un parente dell’anziana.