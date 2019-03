‘Ndrangheta al Nord. Slot machine e minacce, 400 militari per 15 arresti. Salvini: “Pacchia finita”

Dopo sette anni di indagini √® emerso che la cosca riciclava denaro anche attraverso il business delle slot machine e sosteneva alcuni candidati alle elezioni. Dall’alba interventi tra il Piemonte e la Calabria

TORINO – Cosche che fanno affari fuori regione. Fiumi di denaro che la ‘ndrangheta gestisce anche al Nord Italia. Dalle prime ore di questa mattina, dopo sette anni di indagini, tra Vibo Valentia e Torino √® scattata l’esecuzione di 17¬†misure di custodia cautelare (con 15 arresti) nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso e altri numerosi reati. Ad indagare sul filo diretto del business illecito tra Piemonte e Calabria sono stati i finanzieri del comando provinciale di Torino e del servizio centrale Investigazione Criminalit√† Organizzata di Roma della guardia di Finanza insieme ai carabinieri del Ros¬†dopo due attentati¬†ai danni di due concessionarie di auto a Carmagnola.¬†Sequestrati beni per 40 milioni¬†di euro fra Moncalieri, Carmagnola (dove √® stato sequestrato anche un distributore di benzina ritenuto luogo di incontro tra gli esponenti del clan), Carignano, Alba e Sommariva Bosco.

Oltre 400 sono stati i militari impegnati nel corso di un‚Äôoperazione congiunta chiamata Carminius, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia torinese volto a sgominare un clan di ‘ndrangheta radicato in Piemonte. A tentare di dimostrare l’esistenza di una ‘ndrina a Torino √® stata un’approfondita indagine partita nel 2012 che ha portato oggi alla confisca dell’intero capitale di una societ√† attiva nel settore del trasporto merci su gomma.¬†Ma c’√® di pi√Ļ.¬†L‚Äôassociazione sarebbe stata dedita a commettere reati in materia di¬†armi, stupefacenti, riciclaggio¬†e spendita di denaro falso, acquisendo in modo diretto il controllo di attivit√† economiche nel settore edilizio, della ristorazione, dei bar, dei trasporti e del commercio di automobili.¬†Diversi anche gli appalti pubblici acquisiti dal Comune di Carmagnola dove la cosca si sarebbe mobilitata anche per procurare¬†voti in occasione delle elezioni.¬†

LE SLOT MACHINE E LE MINACCE AL COMUNE

Una rete di attivit√† illecite poste in essere attraverso l’intestazione fittizia di societ√† e il controllo del settore delle macchinette da gioco. Intimidazioni, minacce e attentati incendiari ai danni di amministratori comunali per impedire il varo di un regolamento pi√Ļ restrittivo sull’installazione delle slot machine nei locali pubblici. √ą uno dei risvolti dell’operazione Carminius, contro le attivit√† della ‘ndrangheta nel Torinese. Ad essere preso di mira dalle cosche √® stato, in particolare, il comune di Carmagnola: tra il 2014 e il 2018 sono state incendiate le auto del vicesindaco Vincenzo Inglese e dell’assessore Alessandro Cammarata. L’inchiesta colpisce una diramazione del¬†clan Bonavota di Sant‚ÄôOnofrio¬†radicata a Carmagnola in provincia di Torino e nelle zone limitrofe, riconducibile alle¬†famiglie Arone, De Fina e Serratore,¬†tutte originarie di Sant‚ÄôOnofrio e collegate alla¬†cosca Bonavota che, oltre a¬†Sant‚ÄôOnofrio, opera pure a¬†Maierato¬†e in parte del territorio di¬†Pizzo Calabro e nella zona tra le province di Torino e Cuneo. I ‘calabresi’¬†legati alla ‘ndrina Bonavota e uomini di Cosa Nostra attivi a Carmagnola e in alcune zone del Cuneese si sarebbero inoltre uniti per spartirsi il traffico di droga, estorsioni e le videoslot con una gestione pacifica e collaborativa.

IL RICICLAGGIO DI DENARO E LA COSCA

Patrimonio consistente anche in numerosi beni mobili tra cui semirimorchi, trattori e automobili cui propriet√† √® riconducibile al 61enne Giuseppe Sgr√≤ ritenuto¬†dagli inquirenti esponente del clan Sgr√≤ ‚Äď Sciglitano, operante a Barrittieri, frazione di Seminara nel reggino e attivo in Piemonte. Le verifiche sui capitali della famiglia Sgr√≤ hanno permesso di portare alla luce come il denaro di provenienza illecita venisse reinvestito¬†nel trasporto merci. Il presunto boss Sgr√≤ si trova attualmente detenuto, poich√® condannato, dalla Corte d‚ÄôAppello di Torino, a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa. L’uomo, secondo gli investigatori, rappresenta una figura di unione tra le famiglie Raso di Cittanova, che avrebbero il loro raggio d‚Äôazione tra Vercelli e Biella, e Dominello, presente, invece, a Torino e nella provincia torinese, oltre ad essere collegata, sempre secondo le risultanze investigative, alla cosca Pesce – Bellocco di Rosarno. Gli indagati sono quasi tutti originari di Sant’Onofrio, ma da tempo residenti a Carmagnola.

IL PROCURATORE TORINESE: ¬ęSERVE COLLABORAZIONE DEI CITTADINI¬Ľ

“Non dobbiamo parlare di un cancro invasivo come in altre aree geografiche, ma di una febbricola permanente che comunque, se non viene contrastata e repressa, pu√≤ diventare qualcosa di molto pi√Ļ grave. Ma per questo ci aspettiamo qualcosa in pi√Ļ, sul versante della collaborazione, dal mondo dell’economia e della societ√† civile”. Lo ha detto Paolo Borgna, procuratore vicario a Torino, illustrando in una conferenza stampa i dettagli dell’operazione ‘Carminius’. Borgna ha fatto presente che √® in corso un secondo filone di indagine e, a questo proposito, ha sottolineato che “l’amministrazione comunale di Carmagnola ci ha fornito un grosso aiuto. √ą stata molto pi√Ļ collaborativa dei cittadini. Speriamo che la tendenza cambi”.¬†“L’aggressione ai patrimoni illeciti √® la nuova frontiera nella lotta al crimine organizzato”. Lo ha detto il generale della guardia di finanza Alessandro Barbera, comandante dello Scico della guardia di finanza, oggi a Torino per l’operazione Carminius dove, fra l’altro, sono stati eseguiti sequestro per 45 milioni di euro. “Se questa √® una ‘febbricola’ come ha detto il procuratore Borgna – ha osservato il generale – la nostra √® stata una massiccia dose di aspirina”.

LA REAZIONE DI SALVINI

¬ęAltro successo contro la ‚Äėndrangheta. Oltre 400 carabinieri e finanzieri, coordinati dalla Dda di Torino, stanno smantellando una rete piemontese dei clan. Droga, estorsioni, fatture false, affari con le slot machine e tanto altro. Sequestrati beni per 40 milioni di euro. Complimenti alle Forze dell‚ÄôOrdine e agli inquirenti. Nessuna piet√† per i criminali: la pacchia √® finita¬Ľ ha commentato, a caldo, il ministro dell‚ÄôInterno Matteo Salvini.

I NOMI

Sono 15 le persone finite in carcere nel corso dell’operazione “Carminius”. Quattordici di loro (quasi tutti originari di Sant’Onofrio, ma residenti a Carmagnola) sono indagati per associazione a delinquere di stampa mafioso finalizzata alla produzione e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa. Il gruppo sarebbe guidato da tre capi: Salvatore Arone di 60 anni, Francesco Arone di 58 anni e Antonino Defina di 53 anni. Due uomini sono accusati invece di concorso esterno in associazione mafiosa: tra questi c’√® il proprietario di due concessionarie di automobili. Il valore dei sequestri di societ√†, conti correnti e cassette di sicurezza supera i 45 milioni di euro.

Salvatore Arone

Francesco Arone

Raffaele Arone

Antonio Arone

Francesco Santaguida

Antonino Defina

Nicola Defina

Basilio Defina

Rocco Costa

Domenico Cugliari (alias ‚ÄúMicu i Mela‚ÄĚ)

Antonio Pilutzu

Gianmaria Gallarato

Francesco Mandaradoni

Francesco Pugliese

Antonino Buono

Nazzareno Fratea.