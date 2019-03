Statua settecentesca sparita, riappare in un sacchetto di plastica davanti al Santuario

L’opera era scomparsa dall’eremo lo scorso anno a cavallo della commemorazione del Santo patrono ed √® stata ritrovata da un pellegrino

ROCCELLA IONICA (RC)- La statua dell’eremita patrono del Comune di Caulonia, santo molto popolare nel Medioevo, era scomparsa nell’ottobre del 2018 a cavallo del suo giorno di commemorazione. Ieri √®¬†stata ritrovata a Roccella Ionica. Si tratta della statuetta di Sant’Ilarione, un’opera lignea settecentesca, che era stata trafugata dall’omonimo Eremo situato a Caulonia, nella Locride. Trovata davanti al Santuario della Madonna delle Grazie, a Roccella Ionica, dentro un sacchetto di plastica ha sorpreso i fedeli. A notarla √® stato un pellegrino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo i rilievi, hanno provveduto a mettere al sicuro la statuetta. La notizia del ritrovamento √® stata accolta con gioia in tutta la Diocesi ed in particolare da Fr√©d√©ric Vermorel, l’eremita che abita nell’Eremo in cui era avvenuto il furto sacrilego.

“Il recupero della statuetta di San’Ilarione – √® stato il commento del vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, dopo avere saputo la notizia – ci riempie di gioia”. Dopo aver rivolto un plauso ai carabinieri, il vescovo ha aggiunto: “Mi auguro che la restituzione della statuetta sia espressione di un sincero pentimento da parte di chi aveva commesso il furto sacrilego. In questo tempo di quaresima rappresenta un bel gesto di speranza”. “Come chiesa – ha concluso il vescovo – non possiamo mai abbassare la guardia nel custodire e tutelare il patrimonio di arte e cultura presente nelle nostre chiese. E per questo, rivolgo un grazie anche ai sacerdoti che se ne prendono cura quotidianamente”.