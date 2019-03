A spasso con il cane, arrestato per evasione dai domiciliari

Notato per strada √® stato fermato dopo un breve inseguimento. L’animale ha tentato di mordere i carabinieri

PIZZO (VV) – Sorpreso a spasso con il cane e arrestato per evasione dai domiciliari. E’ quanto √® accaduto a Pizzo a Massimiliano De Vita, di 38 anni, gi√† noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga e ritenuto dagli investigatori contiguo alla ‘ndrangheta. I carabinieri di Pizzo, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, lo hanno notato per strada. Alla vista dei militari, l’uomo √® fuggito con il cane al guinzaglio tentando di rientrare in casa. Inseguito lungo le strade di Pizzo, il 38enne √® stato bloccato nei pressi della sua abitazione dove il cane ha anche cercato di azzannare uno dei carabinieri. L’uomo √® stato quindi arrestato in flagranza di reato.