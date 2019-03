Inveisce contro i poliziotti mentre arrestano il marito, vicini bloccano volante

Sollecitati dalla donna i residenti del quartiere sono scesi in strada e hanno accerchiato l’auto della polizia

GIOIA TAURO (RC) – Ha tentato di strappare suo marito al carcere. Una donna a cui hanno arrestato il marito per evasione dai domiciliari si √® scagliata contro la volante della polizia incitando gli abitanti della zona a bloccare l’auto. E’ successo a Gioia Tauro, dove gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato hanno notato un 57enne, B.G., sottoposto alla detenzione domiciliare per strada, intento a parlare con alcune persone. I poliziotti hanno quindi provveduto ad ammanettarlo con l’accusa di evasione e lo hanno fatto salire sull’auto di servizio. La moglie, A.I., alla vista della scena, ha iniziato ad inveire nei confronti degli agenti, colpendo l’autovettura con calci e pugni, minacciandoli ed incitando gli abitanti a bloccare l’uscita della volante che √® stata accerchiata da alcune persone che hanno anche ostacolato con un veicolo l’uscita dell’auto della Polizia con l’arrestato. La donna √® stata cos√¨ arrestata per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

