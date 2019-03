In fiamme un chiosco sul lungomare di Gizzeria, non si esclude il dolo (FOTO)

L’intervento dei vigili del fuoco √® avvenuto intorno alla mezzanotte. Il chiosco in legno √® stato completamente avvolto dalle fiamme

GIZZERIA (CZ) – Intorno alle 00.30 della notte, i Vigili del fuoco di Lamezia Terme sono stati chiamati ad intervenire sul lungomare Amerigo Vespucci nel comune di Gizzeria Lido per l’incendio di un chiosco. La struttura √® stata completamente avvolta dalle fiamme ed √® andata distrutta. Si tratta di un locale adibito a bar e in attivit√† solo nei weekend. All’interno sono state anche trovato due bombole di gpl, anche queste avvolte dalle fiamme.

I vigili del fuoco le hanno prontamente messe in sicurezza evitando conseguenze peggiori. Al termine delle operazioni di spegnimento da verifica effettuata dal personale vigilfuoco non √® stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dell’incendio ma non si esclude l’ipotesi dolosa e per questo motivo, sono in corso ulteriori accertamenti da parte carabinieri della locale stazione.