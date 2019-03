Incendio generato da un termocamino, e il tetto va a fuoco

L’origine dell’incendio nella canna fumaria di un termocamino che poi ha coinvolto il tetto dell’abitazione.

CHIARAVALLE (CZ) – Intervento questa mattina dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Chiaravalle Centrale) per l’incendio di un tetto in localit√† Piano Pietra nel comune di Chiaravalle. Le fiamme sarebbero partite dall’interno della canna fumaria di un termocamino, per poi estendersi velocemente al tetto, una struttura in legno lamellare e laterizi, di uno stabile su due livelli.

Il tempestivo intervento di 6 unit√† dei vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte giunta successivamente dalla sede Centrale, ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera copertura dello stabile e all’appartamento sottostante. Il tetto ha riportato danni parziali nella sola zona in prossimit√† del comignolo mentre nell’abitazione si registrano l’annerimento delle pareti a causa del fumo denso. Non si registranoper fortuna danni a persone.