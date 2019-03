Appiccò l’incendio ai negozi di Villaggio Palumbo, è deceduto in ospedale

Si √® spento dopo dieci giorni di agonia, nell’ospedale Cannizzaro di Catania.¬†Il rogo mand√≤ in fumo¬†a¬†Villaggio Palumbo, uno stabile di circa 2000 mq¬†e nel quale erano ubicati una serie di negozi.¬†

CROTONE – Vincenzo Teti, 55 anni ritenuto l’autore dell‚Äôincendio appiccato a Cotronei, in localit√† Trepid√≤ il 6 marzo scorso era ricoverato in prognosi riservata ed √® deceduto ieri all‚Äôospedale ‚ÄúCannizzaro‚ÄĚ di Catania, dove era stato trasferito e ricoverato dal 6 marzo scorso, in prognosi riservata per le ustioni riportate. Il 55enne era ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco all‚Äôinterno dei locali di alcune attivit√† commerciali di Villaggio Palumbo, nel comune di Cotronei.

Teti per√≤,¬† nel provocare l’incendio alle attivit√† commerciali presso il Villaggio Palumbo¬†era rimasto travolto dalle fiamme e dalla proiezione di alcuni detriti derivanti da una esplosione provocata dal rogo. In un primo momento venne portato all’0spedale di Catanzaro, poi trasferito nel nosocomio catanese,¬† eti era stato arrestato la mattina del 7 marzo dai carabinieri di Crotone perch√® ritenuto l’autore del rogo. Intorno alle 3 di quella notte infatti, avrebbe cosparso della benzina in tre negozi a ‚ÄúLe Cupole‚ÄĚ, all‚Äôinterno del villaggio. Il fuoco ha distrutto un bar-ristorante, una rivendita di modernariato e una bigiotteria.