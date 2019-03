Reddito di cittadinanza, sottosegretario Sibilia: “Nuova speranza per la Calabria”

Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia del Movimento Cinque Stelle l’ha definita una “misura fondamentale che dĂ nuova speranza ai calabresi”

CATANZARO – E’ terminato nella Prefettura di Catanzaro il tour del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia (M5s), in Calabria. Sibilia si è soffermato sull’importanza del reddito di cittadinanza: “è una fondamentale misura che oggi dĂ una nuova speranza, un nuovo patto sociale e lavorativo per i calabresi”. “Mi rivolgo a chi ne ha bisogno. In tutta la Calabria – ha sostenuto Sibila – i nuclei familiari potenziali beneficiari sono 101.600, ovviamente dev’essere uno sblocco alternativo a tutto quello che viene offerto qui, dove o vai a bussare dal politico per farti dare una raccomandazione o vai direttamente nelle mani della criminalitĂ organizzata. C’è una terza via, che dice che lo Stato è meglio: scegliete il patto con lo Stato, il patto che vi permette di avere una retribuzione e potervi reinserire nella societĂ . Questo – ha spiegato il sottosegretario all’Interno – dev’essere il primario interesse che dobbiamo comunicare ai cittadini calabresi e italiani”.