Lavori sulla strada, vigile investito e dipendente del Comune preso a sputi

L’episodio si √® verificato in mattinata in una zona dove erano in corso lavori comunali. Un uomo ha forzato il blocco stradale e investito un vigile urbano

REGGIO CALABRIA – Un agente della Polizia municipale di Reggio Calabria √® stato investito da un’auto, mentre era in servizio, nel quartiere di Archi, zona nord della citt√† dello Stretto. Le condizioni del vigile, secondo quanto si √© appreso, non sono gravi. Il vigile, secondo quanto ricostruito, era impegnato a coordinare il traffico nella zona dove negli ultimi giorni sono in corso interventi di rifacimento del manto stradale e si trovava in corrispondenza delle transenne di chiusura per i lavori del tratto della Nazionale 18 quando √® stato investito da un anziano che alla guida di un’auto ha forzato il blocco nonostante l’invito a imboccare il percorso alternativo predisposto per i lavori.

Ma non √® un caso isolato perch√® nella stessa zona, poco prima, uno dei lavoratori socialmente utili del comune di Reggio, impegnato a supporto delle attivit√† di controllo del cantiere, √® stato oggetto di sputi da parte di un altro cittadino, che si √® detto “contrariato” e infastidito perch√© costretto a dover percorrere 50 metri a piedi rispetto alle sue abitudini quotidiane.

Il sindaco: “molta amarezza”

“Alla Polizia municipale, al personale Lsu e alla ditta va tutta la mia solidariet√† – ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomat√† – ma rimane molta amarezza. Reggio √® forse l’unica citt√† al mondo in cui si assiste a simili atti di violenza a causa di lavori per il nuovo asfalto attesi da decenni, della durata di solo poche ore, ben segnalati da giorni con avvisi di divieto di sosta e comunicati attraverso tutti gli organi di informazione”.