Lavoro: “subito legge regionale per stabilizzare oltre 4000 ex LSU-LPU”

I sindacati di CGIL, CISL e UIL chiedono al Consiglio Regionale di approvare in tempi brevissimi una legge per che permetta di stabilizzare i lavoratori calabresi ex LSU-LPU

CATANZARO – “La stabilizzazione degli oltre 4000 lavoratori ex LSU-LPU calabresi √® un obiettivo da realizzare per dare dignit√† e certezze a lavoratrici e lavoratori che svolgono da anni funzioni fondamentali per gli Enti locali calabresi”.¬†Con un comunicato le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL ritengono necessario che in tempi brevissimi il Consiglio Regionale approvi una legge di storicizzazione della spesa vincolata alla copertura finanziaria delle assunzioni degli ex LSU-LPU in funzione del superamento del precariato. “Diversi Enti locali, anche commissariati – si legge nella nota – in assenza di una legge di storicizzazione della spesa non procederanno alle stabilizzazioni possibili in base al quadro normativo attuale“.

” Approvare la Legge Regionale di storicizzazione della spesa – concludono i sindacati – farebbe cadere queste resistenze e toglierebbe anche ogni alibi a tanti Enti Locali che sono favorevoli al processo di stabilizzazione pi√Ļ a parole che con i fatti. Nel contempo chiediamo al Governo nazionale e alla deputazione calabrese di avviare da subito il percorso di confronto per consentire l’approvazione delle deroghe normative necessarie a garantire la stabilizzazione di tutti i lavoratori”.