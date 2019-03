Sanità e carenza di personale. 400 infermieri: “si assuma attingendo dalle graduatorie”

.

COSENZA – Una lettera ma anche unapervincitori,¬†lo scorso autunno, di un concorso con oltre 1.800 candidati tenuto all’ospedale ‚ÄúAnnunziata Mariano S. Barbara di Cosenza”. Fatta eccezione per la chiamata dei vincitori e di un’altra trentina di persone,nonostante le ultime vicende sullaabbiano nuovamente messo in evidenza l’nelle varie strutture sanitarie regionali.

Una delegazione di infermieri nelle scorse settimane è riuscita ad avere un incontro in Regione, dove è stata presentata formale richiesta al Commissario Saverio Cotticelli per la riapertura delle graduatorie. Richiesta recapitata anche a tutte le ASP ed AO del territorio regionale a cui si chiede di recepire il decreto emanato

dall‚Äôex commissario alla sanit√† Massimo Scura a luglio dello scorso anno, nel quale si autorizzavano le aziende del servizio sanitario regionale all’assunzione a tempo indeterminato di circa 1300 unit√† tra infermieri e altro personale.

“sono un infermiere, e scrivo a nome di circa 400 miei colleghi¬† vincitori delpresso l’ospedale Annunziata di Cosenza –¬†si legge nella lettera inviata alla nostra redazione – La nostra volont√† √® quella di rendere noto,su quanto le cronache nazionali hanno detto della sanit√† in Calabria. ¬†Il nostro obiettivo √® che, nelle quali vi √® un. Abbiamodel sistema sanitario regionale, consegnata a mano al Dottor generale Saverio Cotticelli, attuale commissario ad acta per la sanit√† in Calabria il quale ha assunto l’impegno di portare avanti le nostre volont√†, invitando le aziende ad accingere unit√† di personale dalla nostra graduatoria favorendone cos√¨ lo scorrimento completo, evitando ulteriori costi che comporterebbero altre procedure di assunzione“.