Sanità Calabria, in arrivo tecnici specializzati

Sottosegretario Sibilia in sanitĂ Calabria dopo lo scioglimento dell’Asp di Reggio Calabria per rischio infiltrazioni mafiose

REGGIO CALABRIA – “Lo Stato schiererĂ un plotone di tecnici altamente specializzati per far ripartire la sanitĂ calabrese”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, oggi a Reggio Calabria, parlando con i giornalisti dello scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Sibilia ha anche sottolineato la “necessitĂ di un forte ricambio nei vertici della sanitĂ calabrese, per assicurare innanzitutto i servizi alle persone e per garantire la necessaria trasparenza degli atti”.