Sanità in Calabria: azzeramento dei vertici e misure radicali. Cosa prevede il decreto

Dopo l’annuncio del Ministro Giulia Grillo e l’ok del Premier Giuseppe Conte, si lavora al decreto speciale sulla sanitĂ calabrese che conterrĂ misure radicali e straordinarie

.

ROMA – Giornata intensa e ricca di avvenimenti quella di ieri per la sanitĂ calabrese. Prima la notizia arrivata in mattinata e relativa allo scioglimento dell’ASP di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose con il “turbillon” di dichiarazioni e prese di posizione da parte del mondo politico nazionale e locale. Nel tardo pomeriggio l’avvenuto incontro a Palazzo Chigi tra il Ministro della salute Giulia Grillo e il Presidente del consiglio Giuseppe Conte sulla questione piĂą spinosa delle ultime settimane: quella relativa al decreto speciale che dovrebbe contenere misure straordinarie e radicali per mettere fine ad un sistema sanitario che la Grillo ha definito allucinante, che non solo ha prodotto sprechi e voragini dal punto di vista economico, ma che non garantisce nemmeno i servizi di assistenza sanitari minimi.

Quello che sarĂ approvato nei prossimi giorni sarĂ un decreto molto articolato ma che conterrĂ misure forti e radicali, molte delle quali giĂ annunciate dallo stesso Ministro nella sua venuta in Calabria la settimana scorsa, a cominciare dalla completa rimozione delle “figure apicali” della sanitĂ calabrese, quindi con la decapitazione dei vertici di ASP e aziende ospedaliere non solo dei direttore generali ma anche dei direttori sanitari e amministrativi. Ci sarĂ il coordinamento con la normativa antimafia e quindi il commissariamento dell’ente in caso di infiltrazioni mafiose, cosa avvenuta ieri con l’ASP di Reggio Calabria, comprese le strutture convenzionate.

SarĂ prevista la gestione straordinaria e fallimentare per tutti gli enti in dissesto finanziario e che presentano gravi irregolaritĂ nella gestione contabile con la separazione dalla gestione ordinaria e il divieto di occuparsi della contabilitĂ straordinaria. Appalti, forniture ed edilizia sanitaria saranno sotto la visione delle centrali di committenza nazionale come Cosnip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) oppure Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa). Infine, lo sblocco del turn-over con l’assunzione di almeno 1.000/2.000 tra medici e personale infermieristico. Nei prossimi giorni si lavorerĂ per finalizzare un testo condiviso del decreto speciale.