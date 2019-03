Dà fuoco all’ex moglie, arrestato Ciro Russo. Era in una pizzeria

Dopo ore di ricerche è stato catturato il 42enne Ciro Russo. L’uomo è stato bloccato mentre era in una pizzeria

REGGIO CALABRIA – Gli investigatori lo cercavano da ore, da ieri mattina dopo che Ciro Russo, si era presentato da Ercolano a Reggio Calabria, in Via Frangipane, per mettere a segno il suo gesto folle e criminale. Dopo aver dato fuoco all’auto con dentro l’ex moglie, Maria Antonietta Rositani, gli investigatori non hanno mai smesso di cercarlo e il blitz è scattato nella serata di oggi.

Il 42enne è stato finalmente fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Reggio Calabria, intorno alle 21.50; è stato trovato in una pizzeria di Reggio, “La cucchiara”. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo disposto dal procuratore Giovanni Bombardieri, dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Procuratore Paola D’Ambrosio con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

L’uomo ieri mattina si era presentato intorno alle 8.30 in via Frangipane, nei pressi della scuola omonima dove l’ex moglie aveva appena accompagnato il figlio. Da Ercolano, dove era ristretto ai domiciliari proprio per maltrattamenti in famiglia Ciro Russo, aveva trovato Maria Antonietta Rositani. Con la sua auto l’aveva prima speronata per poi aprire lo sportello, spargere il liquido infiammabile e dare fuoco. La donna, con gravi ustioni è rimasta piantonata per un giorno intero nel reparto grandi ustioni dell’ospedale di Bari.