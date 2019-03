Incendio pineta questo pomeriggio nel comune di San Floro. A rischio la cooperativa Seta

SAN FLORO (CZ) – Il rogo ha visto impegnati per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e ha interessato ettari di pineta in prossimitĂ della Cooperativa Nido di Seta.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere ed estinguere l’incendio il quale, alimentato dal forte vento si è propagato velocemente. Non si registrano danni a persone. Danni lievi ad una staccionata di recinzione della struttura cooperativa nido di seta.

Le operazioni sono state coordinate dal Caposquadra Nocita. Al momento si sta procedendo ad operazioni di bonifica e spegnimento di ultimi focolai rimasti. Sul luogo anche le forze dell’ordine che insieme ai vigili del fuoco stabiliranno una possibile causa all’origine del rogo