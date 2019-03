Reddito di cittadinanza in Calabria, Tallini attacca Beppe Grillo “è il re dei ciarlatani”

Durissimo attacco dal¬†consigliere regionale Mimmo Tallini dopo le dichiarazioni di Beppe Grillo sulle poche o nulle richieste di reddito dalla Calabria “inaccettabile teorema.¬†Ai calabresi avrebbe dovuto dire che questo Governo gialloverde non sta facendo un c‚Ķ per questa regione” ¬†.

CATANZARO – Ieri sera le¬†¬†parole di Beppe Grillo sulle richieste di reddito di cittadinanza in Calabria, regione che in assoluto ha fatto meno domande. Il comico genovese nel suo spettacolo “Insomnia ‚Äď Ora dormo!” che ha fatto tappa a Catanzaro ha dichiarato che¬†“a¬†Dinami, il paese pi√Ļ povero di Italia, nessuno ha fatto domanda per il reddito. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della ‚Äėndrangheta‚ÄĚ. Battuta o no la frase non √® passata inosservata scatenando la reazione durissima delle opposizioni che si sono scagliate contro il comico ed ex fondatore del Movimento 5 stelle.

Tra i pi√Ļ duri il¬†consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia¬†Domenico Tallini che si √® scagliato contro Grillo “O chiedi il reddito di cittadinanza o sei un lavoratore in nero oppure un ‘ndranghetista. E’ stato questo l’inaccettabile teorema del ‘povero comico’¬†che ha fondato il Movimento Cinquestelle, lanciato dal palcoscenico del Politeama di Catanzaro e che si √® lamentato del fatto che la Calabria √® la regione dove ci sono state meno richieste di reddito di cittadinanza“.

“E’ come dire ai calabresi – prosegue Tallini – non cercate un lavoro onesto, non chiedete allo Stato di promuovere l’occupazione, non studiate. C’√® il reddito di cittadinanza che risolve tutto. State seduti sul sof√† di casa e vi arrivano 780 euro. Che vi devono bastare. Dov’√® finito il movimento Cinquestelle che diceva che bisogna rifiutare l’assistenzialismo ? Ci sar√† un motivo se c’√® un crollo verticale nei sondaggi per un ex movimento diventato partito, con tanto di poltrone, ministri e sottosegretari, presidenti di commissione. Ai calabresi Grillo avrebbe dovuto dire che questo Governo gialloverde non sta facendo un c‚Ķ per la Calabria, tanto per usare espressioni gentili ed educate cos√¨ care al comico genovese. E invece no. I calabresi sono lavoratori in nero o ‘ndranghetisti perch√© rifiutano l’elemosina del reddito di cittadinanza che √® solo una mancetta elettorale e non un aiuto alla povert√† vera.¬†Meditino i calabresi – conclude Tallini – che un anno fa hanno assegnato ai 5 stelle¬†il 40% dei voti. Anzi, hanno gi√† riflettuto, a giudicare dal teatro semivuoto che ha accolto il ‘re dei ciarlatani‘