Violenze fisiche e psicologiche sugli alunni, maestre in ‘manette’

Le vittime sarebbero dei bambini che frequentano la prima elementare

ZUNGRI (VV) – Indagini della Procura di Vibo Valentia a tutela dei bambini di una scuola elementare. I carabinieri della Compagnia di Tropea stanno effettuando dall’alba un’ operazione finalizzata all’esecuzione di due obblighi di dimora nei comuni di residenza a carico di due maestre della scuola primaria di Zungri, nel Vibonese. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Zungri, hanno documentato i maltrattamenti posti in essere dalle due insegnanti nei confronti di alcuni alunni di prima elementare. Le due donne, una di 65 e l’altra di 51 anni, facevano secondo le indagini un “sistematico ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti degli scolari”. Comportamenti “documentati minuziosamente” dai carabinieri. La violenza da parte delle due maestre, sempre secondo i militari, si concretizzava con urla, minacce, insulti e percosse ai danni dei bambini e si traduceva in un clima di generale intimidazione e soggezione che poneva in uno stato di sofferenza tutti i bambini.