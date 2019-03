In Calabria meno richieste di reddito di cittadinanza d’Italia. Grillo: “Lavorate in nero o per le cosche?”

Beppe Grillo in Calabria con il suo spettacolo denuncia che nel piccolo paese del vibonese che dagli indicatori economici risulta il più povero d’Italia nessuno dei residenti ha ancora presentato la domanda

CATANZARO – “La Calabria è la regione che in assoluto ha fatto meno domande di reddito di cittadinanza. C’è un paese qui che si chiama Dinami, il più povero di Italia, dove nessuno ha fatto domanda per il reddito. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della ‘ndrangheta””. Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo “Insomnia – Ora dormo!” a Catanzaro. “Quando Virginia Raggi si è insediata, avevamo deciso di pubblicare le foto dei faldoni che stavano in Campidoglio e che contenevano la documentazione dei 500 milioni di euro di condoni mai riscossi. Bene, il giorno dopo gli archivi si sono allagati e non abbiamo potuto farlo”. Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo a Catanzaro. “In Italia non si capisce più nulla. In politica la destra comanda a sinistra e la sinistra comanda a destra. La ‘ndrangheta ce l’avete mandata su”.

Nel proseguire il suo monologo l’icona dei grillini ha affermato che “la Tav serve solo a disunire il Movimento 5 Stelle dalla Lega. Non c’è un metro di Tav fatto. C’è solo la galleria di soccorso. Possiamo pretendere di sapere come si muoveranno le merci tra vent’anni? E noi siamo ancora con i container nei porti e sui treni. Container che sono vuoti. Che senso ha, allora, fare ancora dei buchi, delle gallerie? Noi la logistica del trasporto dobbiamo ancora iniziare a pensarla”. “Luigi Di Maio è un fuoriclasse. L’ho conosciuto da ragazzino al suo paese. Quanto a me, lo capite adesso in che situazione sono? Con chi me la devo prendere se siamo andati al Governo? Io – ricorda Grillo – che ho sempre menato agli altri.

Il Movimento 5 stelle è nato dalla mia insonnia e dal confronto con Casaleggio. Un movimento – ha aggiunto – che ha fatto una rivoluzione antropologica. Siamo in contraddizione, ma ci può stare. Va bene! Il sogno non finisce, non è finito. Continua. Basta parlare del passato, di quello che eravamo. Parliamo di quello che siamo”. Infine Beppe Grillo ha parlato di legittima difesa: “Vogliamo parlare di legittima difesa? Io mi sono sempre difeso con intelligenza. A casa mia tengo una cassafortina con 500 euro per le spese, in modo che non mi torturano se non ho la cassaforte. Quando invece hai un arma vedi le persone come bersagli e finisce che spari a tua nonna”.