Il vento scoperchia un tetto, lamiere si schiantano su un’auto

La strada dove si è verificata la caduta della copertura è stata per interdetta al traffico in attesa della messa in sicurezza

CIRO’ MARINA (KR) – La copertura in alluminio del tetto di uno stabile condominale di Ciro’ Marina è stata letteralmente strappata e fatta volare in seguito alle forti raffiche di tramontana che, dalle prime ore di oggi, stanno soffiando impetuose sul Crotonese. Non ci sono stati feriti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. La copertura è andata a finire su un’auto senza nessuno a bordo che era parcheggiata nella strada sottostante il palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ciro’ Marina e la polizia locale. La zona dove si è verificata la caduta della copertura è stata per precauzione interdetta al traffico.