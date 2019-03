Follia della gelosia: dà fuoco all’auto con dentro l’ex moglie e fugge. Grave la donna

Tentato femminicidio questa mattina a Reggio Calabria. Di fronte a decine di studenti di un liceo, un 42enne pregiudicato, Ciro Russo, ha dato alle fiamme l’auto nella quale si trovava l’ex moglie che ha riportato gravi ustioni per poi darsi alla fuga

.

REGGIO CALABRIA – Intorno alle 9:00 di questa mattina nei pressi del liceo artistico “Frangipane”, nella zona sud di Reggio Calabria, un uomo ha aperto lo sportello e lanciato del liquido infiammabile (probabilmente benzina) dando fuoco all’auto nella quale si trovava l’ex moglie per poi darsi alla fuga. Si tratta di un pregiudicato originario di Ercolano, Ciro Russo 42 anni, evaso dai domiciliari. Il folle gesto è avvenuto proprio davanti a decine di studenti che attoniti hanno assistito alla terribile scena. La donna, prontamente soccorsa e trasportata gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto agenti della Polizia che hanno immediatamente avviato le indagini. In base a quanto reso noto dagli in inquirenti, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vettura dell’ex consorte che, alla vista dell’uomo, avrebbe tentato di fuggire. Ma, nella concitazione del momento, è finita contro un muro. L’uomo, a quel punto, ha gettato il liquido infiammabile all’interno del mezzo ed ha appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga. Il pregiudicato è ora ricercato in tutta la cittĂ e non è escluso che anche lui sia rimasto ustionato. L’uomo, di corporatura robusta, capelli brizzolati, alto 1 metro e 88 centimetri, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un’autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro, targata FF685FW. Alle ricerche partecipano gli uomini della squadra mobile e delle volanti.

Sindaco di Ercolano “un gesto bestiale”

“Si tratta di un gesto bestiale, spero che le forze dell’ordine possano nel piĂą breve tempo assicurarlo alla giustizia’‘. Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto interviene sull’episodio di violenza che, questa mattina, a Reggio Calabria ha visto vittima una donna rimasta ustionata dopo che l’ex marito, un pregiudicato originario del comune vesuviano, ha appiccato il fuoco all’interno della sua auto. ”Alla donna va la piĂą sentita solidarietĂ e l’augurio di riprendersi dai gravi traumi riportati”.