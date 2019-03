FOTONOTIZIA – Tenta di scansare un cinghiale e l’auto si ribalta

Rocambolesco incidente nel pomeriggio, coinvolto un uomo che viaggiava a bordo di un’Opel Corsa

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio nella frazione Petricciolo Alli del Comune di Catanzaro. Ad essere coinvolta è stata una sola autovettura: un’Opel Corsa. Da quanto riferito dal conducente, unico passeggero a bordo del mezzo, nello scansare un cinghiale sbucato improvvisamente sulla sede stradale, è sbandato finendo in una cunetta a lato strada e ribaltandosi

Il malcapitato, seppur con escoriazioni ed una presunta frattura al braccio, è riuscito ad abbandonare autonomamente la vettura. L’uomo, ricevute le prime cure dal personale sanitario del 118, è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del mezzo dalla carreggiata.