Caso di influenza aviaria in Calabria, muore 35enne. Parenti ricoverati

L’uomo è arrivato in ospedale con febbre alta e difficoltĂ respiratorie ed è deceduto ieri pomeriggio. Due suoi familiari con gli stessi sintomi erano stati ricoverati nei giorni scorsi

VIBO VALENTIA – Un caso di influenza aviaria, a detta dei sanitari, è stato registrato nel vibonese. Domenico Arena, un uomo di 35 anni residente a Filandari ieri pomeriggio è deceduto nell’Ospedale di Germaneto con una diagnosi di infezione virale del tipo H1N1. Trasferito a Lamezia Terme dal nosocomio Jazzolino di Vibo Valentia dove era arrivato d’urgenza giorni fa, e poi a Catanzaro, il 35enne nel suo pellegrinaggio sanitario non è riuscito a sfuggire alla morte. Nel reparto di Rianimazione di Germaneto i medici hanno, invano, tentato di rimediare alla grave condizione respiratoria in cui versava al suo arrivo e che lo ha portato al decesso. Due persone della sua famiglia, tra cui una 59enne, che lamentavano gli stessi sintomi sono risultate affette dalla stessa patologia. Entrambe sono state ricoverate e curate in maniera tale che il virus non progredisse ed attualmente non si trovano in pericolo di vita. I loro parametri sono infatti migliorati con il trascorrere dei giorni finchĂ© sono stati dimessi.

Scossa l’intera comunitĂ di Filandari dove la societĂ Asd Filandari ha richiesto ai delegati vibonesi della Federcalcio di far slittare la partita del campionato di Terza Categoria in programma nella giornata odierna, domenica, contro il San Costantino. «Non ci sentivamo – è stato il pensiero reso pubblico sulla sua pagina Facebook – di giocare una partita di calcio durante i funerali di un ragazzo della nostra comunitĂ . La societĂ si stringe al dolore della famiglia Arena».