Incendio bosco, impegnati Vigili del Fuoco e Calabria Verde

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate da questa mattina per un incendio di bosco e macchia mediterranea nella provincia

CATANZARO – Le zone interessate si estendono tra i comuni di Amaroni e Girifalco e in localitĂ Santa Maria nel comune di Fossato Serralta. Ad operare oltre 20 unitĂ dei vigili del fuoco della sede Centrale e distaccamenti volontari di Girifalco e Taverna.

Diverse le ore di lavoro per domare gli incendi evitando il propagarsi degli stessi verso i centri abitati

Sul posto intervenute in supporto le squadre di Calabria Verde e, su Fossato Serralta si è reso necessario l’intervento del mezzo aereo della Regione Calabria.

Danneggiate alcune recinzioni ed una piccola serra in prossimitĂ di abitazioni nel comune di Fossato

