8 marzo, la forza delle donne calabresi: un’impresa su 4 è guidata da loro

Questi i dati diffusi dall’Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere in occasione della festa dell’8 marzo. Nella nostra regione un’impresa su 4 è “al femminile” superando la media nazionale

.

COSENZA – Una Calabria viva che non si arrende. Una Calabria che parla al femminile anche nel difficile mondo del lavoro. In una regione dove la piaga della mancanza di lavoro raggiunge cifre drammatiche, ecco emergere dati che non possono che essere accolti con soddisfazione. Secondo i numeri diffusi dall’Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere – InfoCamere, proprio in occasione dell‘8 marzo dove si festeggia la festa delle donne, emerge che nella nostra martoriata regione un’impresa su 4 è guidata proprio dal gentil sesso. Ma quali sono le principali caratteristiche delle imprese in rosa calabresi? Al 31 dicembre 2018 risultano 187.083 imprese, di cui 43.966 femminili attive. Il tasso di femminilizzazione, cioè l’incidenza percentuale sul totale di imprese attive, è pari al 23,5%; superiore allo stesso indicatore a livello nazionale che è del 21,9%. Entrando nel dettaglio delle province, si evidenzia che il piĂą alto tasso di imprese “rosa” è a Reggio Calabria (24,1%), subito seguito da Cosenza (23,5%) mentre il piĂą basso è per Vibo Valentia (22,5%).

Tutti dati che comunque evidenziato come venga superata in Calabria la media nazionale. “La crescita dell’imprenditoria femminile – ha dichiarato Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria – rappresenta un risultato decisamente positivo nella nostra Regione, evidenziando la grande importanza e il grande valore che ricopre per il nostro territorio, linfa vitale di una regione ricca di potenzialità ”.