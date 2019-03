FOTONOTIZIA – Auto in fiamme sull’autostrada del Mediterraneo

L’auto, su cui viaggiava un giovane diretto in aeroporto per andare a prendere la fidanzata, è andata in fiamme

LAMEZIA TERME (CZ) – Incendio questa mattina sull’Autostrada del Mediterraneo. Le fiamme sono divampate su un’autovettura in viaggio in direzione sud con a bordo un ventiduenne che stava andando in aeroporto per incontrare la fidanzata e darle un passaggio. La parte anteriore del suv Hyundai è stata avvolta dal rogo terminando la sua corsa al chilometro 318,900. Il ragazzo si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha accostato la vettura nella corsia di emergenza ed abbandonato il mezzo prima che lo stesso venisse completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti per estinguere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Illeso il conducente.

