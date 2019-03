Uomo ucciso a colpi di pistola in piazza davanti ad un locale

La vittima era un pregiudicato con precedenti penali per furti e detenzione di stupefacenti

CROTONE – Omicidio nel centro della cittĂ di Crotone. Stefano D’Arca, un uomo di 54 anni con precedenti per piccoli furti e droga, è stato trucidato a colpi di pistola nella notte. Il delitto si è consumato nella zona dei portici di piazza Pitagora. La vittima si trovava davanti ad un locale pubblico quando è stata raggiunta da almeno sette colpi esplosi da una pistola calibro 7.65. I sanitari intervenuti per rianimare D’Arca non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per cercare di fare luce su quanto accaduto ricostruendo la dinamica dei fatti. L’uccisione del 54enne, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte. In merito al movente, ad ora, non si esclude possa essere riconducibile ad un litigio degenerato in spietata violenza. Al momento gli investigatori pare abbiano giĂ individuato alcune persone che potrebbero aver materialmente posto in essere l’eccidio. Al vaglio delle autoritĂ vi sono le posizioni di alcuni soggetti che possiedono degli esercizi commerciali nell’area che era spesso frequentata dal 54enne. La Questura di Crotone alle 11:00 incontrerĂ la stampa per fornirĂ i dettagli della vicenda.

In foto i portici di piazza Pitagora