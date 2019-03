Anziane disabili vivevano in condizioni disumane, parenti denunciati

La Polizia ha scoperto che le tre donne, anziane sorelle, vivevano in uno stato di totale abbandono. In tre sono stati denunciati per abbandono di incapace

CROTONE – Tre sorelle anziane, una ammalata e le altre portatrici di handicap e non deambulanti. Vivevano in stato di totale abbandono, in condizioni ambientali degradate. A scoprire la situazione a Polizia di Stato a Crotone. Tre persone, parenti delle anziane donne, sono state denunciate in stato di libertĂ con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace. Il personale dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura Ă© intervenuto dopo la denuncia da parte di un fratello delle tre sorelle, al quale veniva impedito di incontrarle.

L’uomo aveva anche riferito che una delle tre sorelle aveva tentato di mantenere i rapporti telefonici con lui, chiedendo piĂą volte di essere allontanata dall’abitazione. La donna era stata però scoperta da chi avrebbe dovuto accudirle, privata del telefono e minacciata di morte. I poliziotti si sono così recati nell’abitazione delle tre sorelle e ne hanno constatato le condizioni di abbandono, oltre alle precarie condizioni di salute. É stato chiesto così l’intervento del personale del 118, che ha portato le tre sorelle in ospedale. La situazione Ă© stata segnalata al settore Servizi sociali del Comune di Crotone per i provvedimenti del caso.