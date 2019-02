Auto si incendia, a fuoco finestra del palazzo

Sembra che non ci sia traccia di dolo nell’incendio di un’autovettura parcheggiata in via Zinnavo nel catanzarese

GIZZERIA LIDO (CZ) – Un quarto alle due di notte, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta per Incendio autovettura in Via Zinnavo nel comune di Gizzeria Lido (CZ). La vettura interessata è stata una Lancia Musa che andava parzialmente distrutta, nella parte anteriore e vano motore, dal rogo.

Le fiamme hanno coinvolto anche la finestra dell’abitazione adiacente a dove era parcheggiata l’autovettura. Non si sono registrati feriti o intossicati. Sul posto presenti i carabinieri per quanto di competenza. Nessun elemento utile è stato rinvenuto per stabilire una eventuale origine dolosa dell’incendio. Da valutazione effettuata dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, l’ipotesi più accreditata è quella accidentale di un corto circuito.