Natuzza: al via la causa di beatificazione per la mistica calabrese

Si terrà il prossimo 6 aprile nella Basilica Cattedrale di Mileto la funzione che sancirà ufficialmente l’apertura della causa di beatificazione della mistica di Paravati, Natuzza Evolo

VIBO VALENTIA – La mistica di Paravati è deceduta il primo novembre del 2009. Soddisfazione per l’avvio della causa di beatificazione in Vaticano viene espressa dalla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, presieduta da Pasquale Anastasi, dopo la pubblicazione dell’editto vescovile per l’apertura della causa di beatificazione che servirà per alla Chiesa per conoscere le opere e le virtù dell’umile donna calabrese. Natuzza si è spenta all’alba della festa di Ognissanti nel centro anziani “mons. Pasquale Colloca”, annesso alla Fondazione, all’età di 85 anni. La mistica di Paravti ha fatto della sua vita un’offerta continua a Dio mediante la preghiera, l’accoglienza, la fiducia in Gesù e Maria, l’accettazione delle sofferenze. Sul suo corpo per tutta la vita la mistica ha portato i segni di misteriosi fenomeni (ferite sanguinanti e stimmate) che non hanno mai trovato alcuna spiegazione scientifica.