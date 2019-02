Primarie del Pd: in Calabria 2 liste per Zingaretti, una con Martina e una con Giachetti

Sono quattro in Calabria le liste dei candidati all’assemblea nazionale del Pd che si sfideranno alle primarie del 3 marzo

CATANZARO – Due liste a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Nicola Zingaretti, una per Maurizio Martina e una a sostegno di Roberto Giachetti. Le liste sono state depositate nella sede regionale del Pd a Lamezia Terme. In Calabria i collegi sono in totale quattro: Catanzaro-Crotone, Cosenza, Cosenza Provincia e Reggio Calabria-Vibo Valentia.

Tra i nomi più importanti presenti tra i candidati spiccano quelli di Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro, capolista di “Piazza Grande con Zingaretti” nel collegio Catanzaro-Crotone, del segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli, capolista sempre con “Piazza Grande” nel collegio cosentino, e del segretario provinciale del Pd di Catanzaro, Gianluca Cuda, capolista di “Calabria per Martina” nel collegio Catanzaro-Crotone.

In Calabria la mozione Zingaretti esprime due liste, “Piazza Grande”, promossa dall’area rappresentata dal governatore Mario Oliverio, dalla parlamentare Enza Bruno Bossio e dal capogruppo del Pd, Sebi Romeo e dall’area franceschiniana, e la lista “Calabria con Zingaretti” promossa, tra gli altri, dal consigliere regionale Carlo Guccione. A sostegno della candidatura di Martina è invece attestata l’area renziana del partito regionale, rappresentata tra gli altri dal senatore Ernesto Magorno e dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. I candidati all’assemblea nazionale del Pd in Calabria sono oltre 95.