Macabra scoperta, sparite lapidi e bare con le spoglie dal cimitero

Persone ancora non identificate hanno frantumato le lapidi, e poi hanno coperto il cancelletto d’ingresso con un telo

VIBO VALENTIA – Una macabra scoperta quella avvenuta ieri al cimitero di Vibo: sette bare e relative spoglie sparite. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato un amico dei proprietari della cappella gentilizia che ha dapprima notato l’assenza dei cognomi e poi il cancello coperto. Ha cosĂŹ chiamato un parente della famiglia, che vive in Toscana, poi i carabinieri. Al cimitero di Vibo Valentia sono arrivati i militari della compagnia e della stazione cittadina che hanno subito avviato le indagini e che all’interno della cappella hanno trovato delle tracce di lavori e una busta con dentro una parte dei resti delle salme tumulate.I militari non escludono alcuna ipotesi ma pare non sia probabile la pista di possibili messe nere, non essendo stati rilevati elementi utili a indicare questa eventualitĂ . Chi ha compiuto questo inspiegabile gesto è passato inosservato, almeno per l’assenza di un sistema di videosorveglianza all’interno del cimitero.