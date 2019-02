Non paga consumazione e aggredisce il titolare pub

L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione, lesioni e danneggiamento

LAMEZIA TERME (CZ) – Danneggiamento, tentata estorsione e lesioni gravi. Queste le accuse con cui gli agenti del commissariato di Lamezia Terme nella notte appena trascorsa hanno arrestato un trentenne, di cui non sono state fornite le generalità, resosi responsabile di avere aggredito il titolare di un noto pub cittadino, in seguito ad una discussione. L’uomo, infatti, secondo quanto riferito dagli inquirenti, aveva preteso con atteggiamento arrogante e minaccioso, di non pagare la consumazione della sera e quelle precedenti. Alla richiesta del titolare del pub, il trentenne, avrebbe reagito violentemente colpendolo al volto. Da qui l’intervento della Polizia che ha arrestato l’uomo che, già in passato, si era reso responsabile di simili atteggiamenti sempre nello stesso locale