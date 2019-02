L’ennesimo incendio divampato nella baraccopoli che ospita centinaia di migranti. Da anni si parla del suo smantellamento e della sistemazione dei migranti ma quella baraccopoli continua ad esistere

SAN FERDINANDO (RC) – L’incendio è divampato in piena notte, attorno alle 2.00, nella baraccopoli di San Ferdinando e una persona è morta, un’altra. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione fissa sul posto ma anche polizia e carabinieri. A perdere la vita un giovane senegalese Aldo Diallo, di 25 anni. Nel rogo sono state distrutte una ventina di baracche.

Tutto si è consumato in poco tempo. Alcuni migranti alla vista delle fiamme hanno tentato di domare il rogo con secchi e altri recipienti riempiti nelle poche fontane presenti. Qualcuno però si era accorto che mancava Aldo. Era rimasto nella tenda e solo quando le fiamme sono state domate la morte di Diallo è stata confermata. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno della baracca in cui abitava. Una tragedia annunciata in un luogo diventato un vero e proprio ghetto, senza servizi, luce, acqua e possibilità per gli occupanti di potersi scaldare se non accendendo dei fuochi.

L’incendio potrebbe essere stato originato proprio da un fuoco acceso nella baraccopoli per combattere le gelide temperature delle ultime ore. Una scintilla potrebbe aver provocato le fiamme che si sono rapidamente propagate tra le baracche fatte di materiale infiammabile come legno e plastica. Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, dopo l’incendio nella baraccopoli, ha convocato una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sta svolgendo nella sede del Municipio di San Ferdinando. E sale a tre il numero delle vittime di incendi nella baraccopoli di San Ferdinando registrate in un solo anno.

Il 27 gennaio 2018 perse la vita una 26enne nigeriana, Becky Moses. In quel caso l’incendio fu doloso. Pochi mesi dopo la polizia ha fermato una donna ritenuta la mandante del rogo, fatto appiccare per gelosia.

Il 2 dicembre 2018, morì Surawa Jaith, del Gambia, che avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo. In precedenza, nella baraccopoli dove nel periodo invernale vivono anche migliaia di migranti impegnati nei lavori di raccolta degli agrumi nei campi della piana di Gioia Tauro, si erano verificati altri incendi che non avevano causate vittime solo per puro caso.

Tensione tra i migranti

I migranti che vivono nella baraccopoli di San Ferdinando, dopo l’ennesimo incendio che ha provocato un’altra vittima, chiedono ancora una volta una soluzione abitativa alternativa per superare un’emergenza, quella della baraccopoli, che va avanti da anni e che è diventata normalitĂ . Nel campo stamattina c’è chi è pronto a dare vita ad un corteo di protesta fino a San Ferdinando.

15 migranti rimasti senza un tetto

Quindici migranti sono stati trasferiti nella nuova tendopoli gestita dal Comune di San Ferdinando, e grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, il cui presidio è all’esterno del campo, e delle Forze dell’ordine, è stato possibile contenere ulteriori, gravi effetti. Nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati affrontati i vari aspetti volti a consentire il superamento della situazione di precarietĂ e di pericolo per l’incolumitĂ delle persone e sono state disposte le necessarie attivitĂ per la sistemazione alloggiativa dei migranti. Il prefetto Di Bari ha richiamato l’importanza “di attuare politiche attive di integrazione ed inclusione nel tessuto socio economico della Piana di Gioia Tauro attraverso forme di accoglienza diffusa, anche ai sensi dell’art. 40 del Testo unico sull’immigrazione, così come convenuto nelle riunioni – ha detto – che si sono susseguite in Prefettura. In quelle occasioni, anche la Regione Calabria ha manifestato la disponibilitĂ a contribuire alla soluzione del problema con strumenti che incentivino le locazioni, come la creazione di un apposito Fondo di garanzia per i proprietari che concedono un immobile in locazione, nonchĂ© l’investimento di risorse finanziarie per l’eventuale ristrutturazione di beni confiscati o del patrimonio pubblico“. In attesa dell’attuazione di quanto concordato negli incontri in Prefettura, dove, si sottolinea, “si è delineata una strategia per realizzare l’accoglienza diffusa in tutto il territorio della Piana”, è stato approntato un piano “per trasferire, nel breve periodo e previe le necessarie verifiche di legge, i migranti”.

