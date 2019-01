Lotteria Italia premia biglietto comprato a Sala Consilina, a Rende vinti 50mila euro

Il biglietto da cinque milioni di euro della Lotteria Italia venduto sull’Autostrada a Sala Consilina, in provincia di Salerno. A Rende estratto un biglietto da 50 mila euro.

ROMA – La serie e il numero del tagliando venduto nell’area di servizio del’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria sono G 154304. Venduto a Napoli in piazza Principe Umberto il tagliando da 2,5 milioni (E 449246) e a Pompei il biglietto da 1,5 milioni E 265607 venduto in via Roma 59. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971 venduto a Torino in corso Traiano 158 e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro, in provincia di Terni.

Campania fortunata dunque per l’edizione 2018: il primo premio da 5 milioni, il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni si sommano ai 3 da 50mila euro e ai 19 da 25mila euro ciascuno e portano il montepremi complessivo regionale a 9,6 milioni di euro totali. “Speriamo che il vincitore sia di Sala Consilina o del Vallo di Diano – dice il sindaco Francesco Cavallone – comunque tanti auguri al fortunato vincitore. Siamo una cittadina che porta fortuna; non è la prima volta che nella nostra zona si acquistano biglietti vincenti di varie lotterie”

Calabria, meno biglietti venduti

I biglietti venduti sono stati 6 milioni e 955 mila ma dal 2012 (quando si attestò a 6 milioni e 969 mila tagliandi), fa sapere Agipronews, la Lotteria Italia non faceva segnare un dato così negativo, inferiore del 19,1% alla vendita dello scorso anno. Le regioni cha hanno accusato il maggiore calo, riferisce Agipronews, sono state Puglia (-27%), Calabria (-24,8%), Friuli (-24,7%) e Trentino-Alto Adige (-24,1%).

Rende, vinti 50mila euro

Nella serie dei biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno c’è anche un vincitore a Rende (D 110210)