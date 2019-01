Autocarro in fiamme sull’Autostrada del Mediterraneo

Rallentamenti al traffico sull’A2

PIZZO (VV) – Paura in autostrada per l’incendio di un autocarro nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio. Le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora in corso di accertamento, nella cabina dell’autocarro mentre il veicolo stava percorrendo il viadotto che sovrasta Pizzo. Il conducente, accortosi per tempo dell’incendio, è riuscito ad arrestare la marcia e ad abbandonare il veicolo, dando l’allarme. Sul posto è intervenuto personale dell’Anas, che ha provveduto a segnalare la presenza dell’autocarro in fiamme ai conducenti dei veicoli che sopraggiungevano, insieme ai vigili del fuoco ed agli agenti della sezione di Vibo Valentia della polizia stradale. Il traffico ha registrato rallentamenti.

Immagine di repertorio