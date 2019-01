Auto in fiamme nella notte in un cortile privato, paura tra i condomini

L’incendio si è verificato intorno alla mezzanotte ed ha interessato un’auto, una Ford CMax, danneggiando anche altri due vetture, una Fiat 600 e una Lancia Y

LAMEZIA TERME – L’incendio è avvenuto in via Fimiani nel comune di Lamezia Terme. Il rogo ha interessato una vettura Ford CMax parcheggiata all’interno di un cortile privato. Il calore ed il denso fumo hanno parzialmente danneggiato ulteriori due vetture parcheggiate nelle vicinanze, una Fiat 600 ed una Lancia Y. Sono in corso mirate indagini per accertare l’origine dell’incendio e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. L’incendio però ha provocato paura e panico tra gli abitanti del condominio ma per fortuna non si registrano danni a persone. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha provveduto ad estinguere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle vetture vicine, ma anche la polizia si è portata sul posto.