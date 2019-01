Freddo gelido, la Lipu: “esporre mangiatoie, semi e briciole su balconi, davanzali e giardini”

Freddo gelo e neve hanno invaso in questi giorni l’Italia con temperature, in diverse località , al di sotto dello zero. Molti piccoli uccelli purtroppo non riusciranno a sopravvivere in queste condizioni per l’impossibilità di reperire cibo in quantità sufficiente necessario a mantenere un’adeguata temperatura corporea.

RENDE (CS) – Il miglior sistema inventato dalla natura per combattere il freddo è quello di nutrirsi ma, con le basse temperature, gli insetti sono merce rara, mentre frutti, bacche e semi in questo periodo scarseggiano o sono ricoperti di gelo e neve. In queste condizioni è molto utile, per aiutare pettirossi, merli, cince, passeri e verdoni, esporre una o più mangiatoie su davanzali e balconi o in giardino, dotandole di miscele di semi, briciole dolci, pezzetti di grasso e carne, frutta fresca e secca (molto graditi sono pinoli, noci, nocciole, arachidi e mandorle fatte a pezzetti).

Senza un piccolo aiuto da parte dell’uomo pettirossi, merli, cince, capinere e tante altre specie non sopravviveranno nei prossimi giorni alla mancanza di cibo. L’appello è della Sezione LIPU di Rende che sottolinea come le basse temperature, sono una minaccia concreta in questi giorni di maltempo. Le mangiatoie vanno rifornite regolarmente, senza riempirle con quantità eccessive di cibo (che potrebbe deteriorarsi) e senza esporre mai cibo salato o piccante in quanto risulta tossico per gli uccelli.

Le mangiatoie si possono anche realizzare in casa con materiali di recupero quali bottiglie di plastica, retine per agrumi o ortaggi da appendere al balcone o ai rami degli alberi. Una versione più elaborata, ma facile da realizzare, è la classica mensola in legno installata su un palo in giardino o appesa con catenelle ai rami degli alberi o anche sotto un porticato.

La LIPU spiega come è possibile realizzare vari modelli di mangiatoie e consigli per posizionarle. Dare da mangiare agli uccelli selvatici è un gesto di amore e di grande civiltà . Sarebbe bello che nei giardini privati e nelle scuole del nostro territorio si cominciassero ad installare queste simpatiche ed utilissime strutture. Solo partendo dalle cose più piccole e semplici sarà possibile, e forse anche più facile, maturare idee di rispetto e di civiltà anche nei confronti di più grandi e complessi temi ambientali.