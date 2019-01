Centro per l’impiego in Calabria chiuso, invaso dai topi

Scoperta la presenza dei ratti alla riapertura degli uffici, dopo la chiusura per le festivitĂ natalizie

VIBO VALENTIA – Chiuso per “invasione di topi”. Il Centro per l’impiego di Vibo Valentia Ă© stato chiuso poichĂ© i locali in cui Ă© ospitato Ă© infestato dai ratti. L’invasione dei topi si Ă© determinata, secondo quanto Ă© stato possibile appurare, durante il periodo di chiusura dell’ufficio per le festivitĂ natalizie. Il Centro, in attesa della derattizzazione della sede, Ă© stato temporaneamente trasferito in altri locali, ma con riduzione del servizio soltanto alle pratiche urgenti anche a causa della possibilitĂ di utilizzare un solo terminale. Molti utenti, così, hanno dovuto rinunciare all’utilizzo del servizio, ripromettendosi di tornare quando ne sarĂ ripristinata la regolaritĂ .