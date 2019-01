Incidente stradale sulla A2, uomo incastrato nelle lamiere

Il fatto è accaduto sull’A2 Mediterraneo presso lo svincolo autostradale in direzione Pizzo nel vibonese

PIZZO (VV) – Incidente stradale avvenuto poco fa sull’A2 Autostrada del Mediterraneo direzione sud prima dello svincolo per Pizzo, provincia di Vibo Valentia, nel tratto interessato da lavori di ripristino. Una la vettura interessata, una Fiat Punto in transito in quel momento. Per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. A bordo il solo conducente di 58 anni che è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme il cui intervento è valso ad estrarre dalle lamiere il ferito che è stato consegnato al personale Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Diversi i disagi per la viabilitĂ . Sul posto presente la Polizia Stradale e l’Anas per quanto di loro competenza