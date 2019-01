Partono i saldi invernali anche in Calabria, dal 5 gennaio al 28 febbraio

L’inizio del nuovo anno coincide con la partenza dei saldi invernali, che in Calabria inizieranno il 5 gennaio per finire il 28 febbraio.

COSENZA – L’ultima occasione per acquistare a prezzi vantaggiosi è stata quella del Black Friday, ma la stagione dei saldi continua a rappresentare un’occasione importante per tutti gli italiani, e per i calabresi, perchĂ© si estende su un periodo piĂą ampio e non si limita ad una singola giornata o weekend. Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Cosenza, il 58% degli intervistati considera infatti “molto importante” il periodo degli sconti mentre per il 42% lo sono di meno.

Prodotti preferiti

Per la tipologia di prodotti, si confermano oggetto di interesse dei calabresi i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre minore attenzione è rivolta ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. La percentuale delle famiglie che aspetta gli sconti per gli acquisti è significativamente superiore a quella che è indifferente. Per lo sconto applicato è previsto che oltre il 70% delle imprese applicherà in partenza un ribasso dal 30% ad oltre il 50%.

“Saranno saldi, in termini di spesa – afferma Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria, nel commentare i dati – in linea con quelli dello scorso anno. La positivitĂ che emerge dalle stime, fa percepire questi saldi come una grande occasione per il rilancio dei consumi, visto anche il tempo incerto durante le festivitĂ natalizie. I consumatori potranno così tornare a trovare vere occasioni nei negozi e questo consentirĂ ai nostri imprenditori di affrontare con meno pressioni le imminenti scadenze”.

“I saldi – prosegue Algieri – saranno importanti anche per le vie e i centri dei Comuni calabresi che grazie ai negozi di vicinato, avranno l’opportunitĂ per rianimarsi. Ciò consentirĂ di rinsaldare le relazioni con i clienti che saranno orientate alla trasparenza del rapporto prezzo/qualitĂ e alla fiducia. Il 2018 si è chiuso senza botti e con molte preoccupazioni per i commercianti che si vedono schiacciati da consumi che non decollano, concorrenza del web, costi incomprimibili e tasse sempre piĂą asfissianti. Ci si aspetta che questi saldi, complice anche la sterilizzazione dell’aumento dell’Iva, diano ossigeno agli imprenditori, contribuendo alla crescita della nostra economia”.