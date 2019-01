Capodanno: a Reggio in centinaia a primo tuffo in mare del 2019

Rinnovata sfida temerari a Reggio, Catanzaro, Crotone e Locri. E’ di Reggio la prima nata in Calabria del 2019 a seguire fiocco azzurro a Cosenza

REGGIO CALABRIA – Si è rinnovato in diverse cittĂ costiere, piccole e grandi, della regione il tradizionale tuffo di inizio anno. A Reggio in 102 hanno sfidato le rigide acque dello Stretto per la 48/ma edizione della manifestazione patrocinata dal Comune e dalla cittĂ Metropolitana. “E’ un tuffo beneaugurante – ha detto il patron Tonino Massara – perchĂ© queste acque diventino simbolo di appartenenza di una comunitĂ che ha bisogno di ritrovare la propria identitĂ ”. Rito osservato anche a Catanzaro Lido grazie all’associazione “Calabria: un mare d’amore”. I partecipanti hanno ricordato, con il lancio in mare di tre rose gialle Stefania, Christian e Niccolò, le vittime del maltempo dello scorso ottobre a Lamezia Terme alla presenza del papĂ e marito Angelo. Tuffo di Capodanno anche a Crotone con presenze provenienti pure da fuori regione e a Locri dove in sette temerari hanno sfidato il mare gelido e le onde forza 3

I PRIMI NATI DEL 2019

E’ una bambina di Reggio la prima nata in Calabria del 2019. E’ venuta alla luce quattro minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno negli Ospedali Riuniti e pesa oltre tre chili. A distanza di dieci minuti, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, è toccato ad un maschietto i cui genitori vivono a Castrolibero. Alle ore 1.09 altro fiocco azzurro nella sala parto dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. I genitori sono di Cotronei. E’ catanzarese, invece, il primo nato, nel capoluogo di regione, dove alle 7 di stamane, è stata la volta del terzo maschietto che ha emesso il primo vagito nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio. I piccoli stanno tutti bene così come le loro mamme.

Tuffo di Capodanno a Crotone per dare il benvenuto al 2019

Giunto alla 22° edizione il tradizionale appuntamento come sempre promosso da un infaticabile Enzo Colosimo supportato dagli esercenti del lungomare e con il sostegno logistico dell’amministrazione Comunale. Sono stati in quarantasei a sfidare il clima rigido e a tuffarsi a mezzogiorno in punto nelle acque del mare cittadino per dare l’augurio alla città di un sereno 2019

La spiaggia, perfettamente pulita, ha accolto non solo i tuffatori ma anche tantissimi cittadini che hanno sostenuto ed applaudito chi si è cimentato nel tradizionale tuffo mentre anche dal lungomare tantissime persone hanno assistito ed incoraggiato giovani e meno giovani che si sono lanciati, dopo il conto alla rovescia, nelle acque del mare antistante.

Tanti i veterani del tradizionale tuffo, alcuni presenti in tutte le ventidue edizioni, ai quali ogni anno si aggiungono nuove partecipazioni non solo da Crotone ma anche da fuori regione. Quest’anno presente anche un “tuffatore” proveniente da Bolzano mentre è stato premiato il più “esperto”, classe 1941. Anche molte donne sono state protagoniste del tuffo sfidando il freddo intenso. Tutti insieme per dare il benvenuto al nuovo anno e augurare alla città tanta serenità per il 2019

Copertina Immagine web