Incendiata automobile ex moglie collaboratore di giustizia

E’ accaduto nella notte una manciata di minuti prima delle quattro. Intensificate le misure di sicurezza

REGGIO CALABRIA – E’ stata data alle fiamme, nella notte, l’auto in uso alla ex moglie di un collaboratore di giustizia. Il fatto si è verificato intorno alle ore 4 in un comune della Piana di Gioia Tauro dove la donna risiede. L’episodio è stato affrontato anche nel corso della riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia convocata dal prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, alla presenza dei rappresentanti della Questura, della Guardia di Finanza e del Comandante provinciale dei Carabinieri. A seguito di quanto accaduto, riporta un comunicato della Questura, “è stata disposta una intensificazione delle misure in atto”.