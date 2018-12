Calabria, Codacons: maghi, cartomanti e veggenti, un giro di affari da mezzo miliardo di euro

L’associazione istituisce uno sportello per tutelare le vittime e si rivolge alle Procure calabresi per contrastare il fenomeno

CATANZARO – E’ pari a mezzo miliardo di euro in Calabria il giro d’affari annuo di maghi, cartomanti, veggenti e occultisti. E’ quanto stima il Codacons Calabria che ha deciso di istituire uno sportello per “tutelare le vittime dei sedicenti maghi”. “Il ragguardevole giro d’affari che gravita attorno a questo settore – afferma il vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto – purtroppo non conosce crisi.

Questi ‘professionisti della magia’, approfittando dello stato di bisogno, dell’ignoranza, delle umane debolezze, non esitano ad utilizzare ogni mezzo per reclutare nuovi clienti e così le trappole scattano attraverso la rete, le linee telefoniche, gli spot televisivi”. “Nella maggior parte dei casi – secondo il Codacons – nell’opera dei ‘maghi’ si individuano estremi di reato come abuso della credulità popolare ma anche l’illecito di ciarlataneria. Per questo motivo abbiamo deciso di rivolgerci a tutte le Procure calabresi per contrastare questi ‘professionisti dell’inganno'”