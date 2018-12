Minaccia di lanciarsi dalla scogliera, intervengono i vigili del fuoco

Si sono vissuti momenti di apprensione. Il giovane era stato avvistato sulla scogliera ed era pronto a lanciarsi

STALETTI’ (CZ) – Nel pomeriggio di ieri in località Caminia di Staletti’ nel Catanzarese, un giovane di 24 anni che minacciava di lanciarsi dalla scogliera è stato salvato dai vigili del fuoco. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un abitante della zona che ha udito le urla del ragazzo che si trovava su uno spuntone di roccia pronto a lanciarsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che dopo aver tranquillizzato il giovane si sono arrampicati lungo il costone e raggiunto il posto lo hanno convinto a desistere dal suo intento. Tratto in salvo lo hanno accompagnato in una zona sicura e poi accompagnato in ospedale dai sanitari del Suem 118.